الكرملين: بوتين سيتحدث غدًا عبر الإنترنت في قمة البريكس حول الشرق الأوسط

ذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة استثنائية عبر الإنترنت لمجموعة البريكس بشأن تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الكرملين، بحسب ما أوردت وكالة "تاس" الرويسة: "في 21 نوفمبر، سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة استثنائية لمجموعة البريكس (عبر الفيديو) لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وبحسب الخدمة الصحفية لرئيس جنوب أفريقيا، الرئاسة الحالية لمجموعة البريكس، فإن الاجتماع سيركز بشكل خاص على الوضع في قطاع غزة، وإلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تمت دعوة الأعضاء الجدد في الرابطة مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وإثيوبيا، وإيران؛ للمشاركة.

وسيشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في الاجتماع الذي من المتوقع أن يسفر عن بيان مشترك.