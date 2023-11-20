السوداني يؤكد للسفير الفلسطيني لدى العراق رفض الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين 20 من نوفمبر 2023، موقف العراق الثابت في رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية على يد قوات الاحتلال.

وأشار إلى استعداد العراق، تقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إنهاء معاناة أهالي غزة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء - في بيان صحفي - أن الأخير استقبل السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد الرويضي، إذا سلمه رسالة تضامنية باسم حكومة وشعب العراق، بالوقوف مع حكومة وشعب فلسطين، ومع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن والكريم.