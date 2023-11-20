ads
الإثنين 20 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السوداني يؤكد للسفير الفلسطيني لدى العراق رفض الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين 20 من نوفمبر 2023، موقف العراق الثابت في رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات وحشية على يد قوات الاحتلال.

وأشار إلى استعداد العراق، تقديم كل أنواع الدعم والمساندة من أجل إنهاء معاناة أهالي غزة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء - في بيان صحفي - أن الأخير استقبل السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد الرويضي، إذا سلمه رسالة تضامنية باسم حكومة وشعب العراق، بالوقوف مع حكومة وشعب فلسطين، ومع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الآمن والكريم.

مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الشعب الفلسطيني
ads