سفيرة الإمارات تزور معبر رفح وتتابع إجراءات وصول الأطفال الفلسطينيين المصابين

قامت السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدي مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بزيارة معبر رفح علي رأس وفد دبلوماسي، وذلك لمتابعة اجراءات دخول الأطفال الفلسطينيين المصابين إلي مصر تمهيدًا لسفرهم للإمارات تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات، وكذلك متابعة وصول المساعدات الإنسانية والتي شهدت زيادة كبيرة في الأيام الآخيرة.

ويواصل معبر رفع استقبال مساعدات إنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة،وشهد المعبر في الأيام الأخيرة زيارات مكثفة من وفود وسفراء الدول العربية وجمعيات أهلية لمتابعة دخول المساعدات والتضامن مع الأشقاء في غزة.

وحرصت السفيرة مريم الكعبي علي الوصول للمصابين داخل بوابة المعبر والاطمئنان علي حالتهم الصحية، وذلك دعما لهم وللأشقاء في غزة.

يذكر أنه وصلت أمس إلى المعبر 13 شاحنة إماراتية، وأرسلت دولة الإمارات حتي الآن 52 طائرة تحمل على متنها أكثر من 1400 طن من المساعدات الغذائية والصحية ومواد الايواء، ومن المتوقع أن تشهد المساعدات الإماراتية زيادة كبيرة في الايام المقبلة، تنفيذًا لمبادرة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان لاغاثة الشعب الفلسطينى "الفارس الشهم٣".