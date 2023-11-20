أورنچ مصر تكشف عن حل شامل لشكاوى العملاء وتتفوق في ميدان الجيل الرابع للاتصالات

كشف أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي في شركة أورنچ مصر للاتصالات، عن خطط الشركة الطموحة لتحسين خدماتها والتحول نحو الاستدامة البيئية.

أكد أميري أن الشركة تعتمد منظومة متكاملة لمراقبة الجودة، مع نظم دقيقة للقياسات الميدانية في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح أن الشركة مستمرة في تحديث شبكتها وتوسيعها بإنشاء محطات وأبراج جديدة، واستحداث أحدث المعدات والتكنولوجيا لتعزيز جودة الخدمات وتلبية أحدث المعايير.

أما بالنسبة للاستدامة البيئية، أعلن أميري أن الشركة تعتمد استراتيجية طموحة لتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040، حيث تمكنت بالفعل من تقليل انبعاثاتها واستهلاك الطاقة. وأشار إلى حصولهم على عدة شهادات تؤكد التزامهم بالمعايير البيئية، مع إطلاق شبكات صديقة للبيئة واعتماد تقنيات تخزين الطاقة.

فيما يتعلق بتقنية الجيل الرابع، أفاد أميري بأن الشركة انتهت من إنشاء ما يقرب من 80% من المحطات المخطط لها في العام الحالي، لتعزيز جودة الخدمات، وأن 90% من المحطات تدعم تقنيات الجيل الرابع.

وفيما يتعلق بالتوجه الحكومي لدعم المنتج المحلي، أشار أميري إلى جهود الشركة في توطين التكنولوجيا وتعزيز الصناعة الوطنية، حيث أوضح أن أبراج التقوية تعتمد بشكل كبير على مكونات محلية الصنع.

أخيرًا، أكد أميري أن أزمة الكهرباء تسببت في تحمل تكاليف إضافية على الشركة، وأنهم يعتمدون بشكل كبير على الطاقة المتجددة في أعمالهم، مشيرًا إلى التعاقد مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لشراء الطاقة المتجددة واستخدامها في تشغيل شبكاتهم ومواقعهم في جميع أنحاء البلاد