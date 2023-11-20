سيمنز المتخصصة في تقنيات الصناعات الرقمية: تدريب 1500 مهندس سنويا

أكد الدكتور حازم الطحاوي، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المختصة بتطوير برمجيات الصناعات الرقمية.

وأوضح أن الشركة تعتبر لاعبًا رائدًا على مستوى عالمي في مجال تطوير برمجيات الصناعات الرقمية وتقنيات الأتمتة.

وأكد الطحاوي أن "سيمنز" تقوم بتقديم حلول برمجية متقدمة لشركات متنوعة في مختلف القطاعات مثل السيارات، والطيران، والصناعات الثقيلة، والتصنيع، والهندسة.

وشدد على التزام الشركة بتطوير بيئة العمل والتمكين التكنولوجي، مما أدى إلى تسجيل الموظفين لأكثر من 47 براءة اختراع ونشر 560 ورقة بحثية في مجلات IEEE والمؤتمرات الدولية.

وأشار الطحاوي إلى أن "سيمنز" تلتزم بتطوير المواهب من خلال تدريب 1500 مهندس سنويًا عبر أكاديميتها للتميز، وتعمل بشكل فعال مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعات.

وختم الطحاوي بالتأكيد على سياسة الشركة في التنوع والمشاركة المجتمعية، مع التركيز على زيادة تمثيل المرأة في صفوف الموظفين.