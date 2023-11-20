العالم لن يكون كما كان بعد حرب غزة

ستيفن إم والت، عالم السياسة الأمريكى وأستاذ العلاقات الدولية في جامعتى هارفارد وشيكاغو، ومؤلف كتاب «ترويض القوة الأمريكية: الاستجابة العالمية للتحديات»، إلى جانب كتب أخرى.. يكتب بانتظام في مجلة «فورين بوليسي».. فى هذا المقال، يرسم صورة بانورامية للعالم الآن وما بعد الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مع ملاحظة أن المقال منشور فى المجلة منذ أكثر من أسبوع.. «البوابة» تضعه أمام القارئ ليتعرف عن تفكير بعض المحللين فى الغرب.

ستيفن إم والت

الحرب تؤكد سعى موسكو وبكين إلى نظام عالمى متعدد الأقطاب فى مواجهة النظام الذى تقوده واشنطن

الضعف الدبلوماسي فى أوروبا يقوض الهدف المتمثل فى توحيد ديمقراطيات العالم فى تحالف قوى وفعّال

هل ستكون لحرب غزة الأخيرة تداعيات بعيدة المدى؟ كقاعدة عامة، أعتقد أن التطورات الجيوسياسية المعاكسة عادة ما يتم موازنتها من خلال قوى موازنة من مختلف الأنواع، ولا تميل الأحداث في جزء صغير من العالم إلى إحداث تأثيرات واسعة النطاق في أماكن أخرى. إن الأزمات والحروب تحدث بالفعل، ولكن العقول الأكثر هدوءًا هي التي تسود عادة وتحد من عواقبها.

ولكن ليس دائمًا، وربما تكون الحرب الحالية في غزة واحدة من تلك الاستثناءات. لا، لا أعتقد أننا على شفا الحرب العالمية الثالثة؛ في الواقع، سأفاجأ إذا أدى القتال الحالي إلى صراع إقليمي أكبر. أنا لا أستبعد هذا الاحتمال تمامًا، ولكن حتى الآن لا يبدو أن أيًا من الدول أو الجماعات الموجودة على الهامش «حزب الله، إيران، روسيا، تركيا، إلخ» حريصة على المشاركة بشكل مباشر.

ويحاول المسئولون الأمريكيون إبقاء الصراع على وضعه الحالى. ولأن الصراع الإقليمي الأكبر سيكون أكثر تكلفة وخطورة، ينبغي لنا جميعا أن نأمل في نجاح هذه الجهود. ولكن حتى لو اقتصرت الحرب على غزة وانتهت قريبًا، فستكون لها تداعيات كبيرة في جميع أنحاء العالم.

ولكي نرى هذه العواقب الأوسع نطاقًا، فمن المهم أن نتذكر الحالة العامة للجغرافيا السياسية قبل أن تشن حماس هجومها المفاجئ في السابع من أكتوبر.. قبل هجوم حماس، كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يشنون حربًا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا.

كان هدفهم هو مساعدة أوكرانيا على طرد روسيا من الأراضي التي استولت عليها بعد فبراير ٢٠٢٢ وإضعاف روسيا إلى درجة أنها لا تستطيع القيام بإجراءات مماثلة في المستقبل. ولكن الحرب لم تكن تسير على ما يرام: فقد توقف الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في الصيف، وبدا أن ميزان القوة العسكرية يتحول تدريجيًا نحو موسكو، وتلاشت الآمال في أن تتمكن كييف من استعادة أراضيها المفقودة إما بقوة السلاح أو من خلال المفاوضات.

وكانت الولايات المتحدة تشن أيضًا حربًا اقتصادية فعلية ضد الصين، بهدف منع بكين من السيطرة على المرتفعات المسيطرة في إنتاج أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من مجالات التكنولوجيا الفائقة. رأت واشنطن أن الصين هي منافسها الأساسي على المدى الطويل في لغة البنتاجون، "التهديد المتسارع"، وكانت إدارة بايدن تعتزم تركيز المزيد من الاهتمام على هذا التحدي.

ووصف مسئولو الإدارة قيودها الاقتصادية بأنها مركزة بإحكام أي "ساحة صغيرة وسياج مرتفع" وأصروا على أنهم كانوا حريصين على أشكال أخرى من التعاون مع الصين. ومع ذلك، استمرت الساحة الصغيرة في التوسع، على الرغم من الشكوك المتزايدة حول ما إذا كان السياج العالي سيكون قادرًا على منع الصين من تحقيق مكاسب في بعض المجالات المهمة من التكنولوجيا على الأقل.

في الشرق الأوسط، كانت إدارة بايدن تحاول تنفيذ خطة دبلوماسية معقدة: فقد سعت إلى ثني المملكة العربية السعودية عن التقرب من الصين من خلال تقديم نوع من الضمانات الأمنية الرسمية للرياض وربما السماح لها بالوصول إلى التكنولوجيا النووية الحساسة. ومع ذلك، حذر المنتقدون من أن تجاهل القضية الفلسطينية وغض الطرف عن الإجراءات القاسية المتزايدة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يهدد بانفجار في نهاية المطاف.

ثم جاء يوم ٧ أكتوبر. فقد قُتل أكثر من ١٤٠٠ إسرائيلي، والآن فقد أكثر من ١٠٠٠٠ شخص في غزة - بما في ذلك ٤٠٠٠ طفل- حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي. إليكم ما تعنيه هذه المأساة المستمرة بالنسبة للجغرافيا السياسية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

سوف تتعارض الحرب مع الجهود الأمريكية الرامية إلى قضاء وقت واهتمام أقل في الشرق الأوسط وتحويل المزيد من الاهتمام والجهد نحو الشرق في آسيا. في مقالة أصبحت الآن سيئة السمعة وتجاوزتها الأحداث في مجلة فورين أفيرز «نُشرت قبل هجوم حماس مباشرة».

ادعى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن النهج «المنضبط» الذي تتبعه الإدارة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط من شأنه «تحرير الموارد لأولويات عالمية أخرى» و«تقليل مخاطر نشوب صراعات جديدة في الشرق الأوسط». وكما أظهر الشهر الماضي، لم تكن الأمور على هذا النحو بالضبط.

إنها مسألة نطاق ترددي: هناك ٢٤ ساعة فقط في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، ولا يمكن للرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وغيرهما من كبار المسئولين الأمريكيين السفر جوًا إلى إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى كل بضعة أيام مع الاستمرار في تخصيص الوقت والاهتمام الكافي لأماكن أخرى.

وقد يؤدي ترشيح كيرت كامبل، المتخصص في الشئون الآسيوية، نائبًا لوزير الخارجية، إلى تخفيف هذه المشكلة إلى حد ما، ولكن الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط ما زالت تعني تضاؤل القدرة الدبلوماسية والعسكرية المتاحة لآسيا في الأمدين القصير والمتوسط. إن الاضطرابات الداخلية المتصاعدة في وزارة الخارجية- حيث يشعر المسئولون في المستوى المتوسط بالانزعاج من أن استجابة الإدارة الأحادية الجانب للصراع «الانحياز تمامًا لإسرائيل» لن تجعل هذه المشكلة أسهل. باختصار، لا تشكل الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط خبرًا سارًا بالنسبة لتايوان، أو اليابان، أو الفلبين، أو أي دولة أخرى تواجه ضغوطًا متزايدة من جانب الصين. لم توقف المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بكين إجراءاتها الحازمة ضد تايوان أو في بحر الصين الجنوبي.

بما في ذلك الحادث الأخير حيث ورد أن طائرة اعتراضية صينية حلقت على بعد ١٠ أقدام من قاذفة قنابل أمريكية من طراز B-٥٢ ومع نشر حاملتي طائرات الآن في شرق البحر الأبيض المتوسط واهتمام واشنطن المنصب هناك، فإن القدرة على الاستجابة بفاعلية في حالة تدهور الأمور في آسيا ستضعف حتمًا.

وتذكروا أنني أفترض أن الحرب في غزة لن تتوسع لتشمل لبنان أو إيران، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة وآخرين إلى وضع جديد وأكثر فتكًا ويستنزف المزيد من الوقت والاهتمام والموارد.

ثانيًا: يشكل الصراع في غزة كارثة بالنسبة لأوكرانيا. تهيمن حرب غزة على التغطية الصحفية وتزيد من صعوبة حشد التأييد لحزمة المساعدات الأمريكية الجديدة. فالجمهوريون في مجلس النواب يرفضون بالفعل، وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب في الفترة من ٤ إلى ١٦ أكتوبر أن ٤١٪ من الأمريكيين يعتقدون الآن أن الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا قدرًا أكبر مما ينبغي من الدعم، مقارنة بـ٢٩٪ فقط في يونيو.

والآن بعد أن أصبحت إسرائيل في حالة حرب، فإنها سوف تحصل على بعض قذائف المدفعية أو غيرها من الأسلحة التي كانت ستذهب إلى أوكرانيا. وما الذي من المفترض أن يفعله بايدن إذا بدأت أوكرانيا في خسارة المزيد من الأراضي، أو إذا بدأ جيشها في الانهيار؟ في المجمل، ما يحدث في غزة ليس خبرًا جيدًا لكييف. وهي أخبار سيئة بالنسبة للاتحاد الأوروبي أيضا. كما أن الحرب في غزة كانت سببًا في إشعال الانقسامات الأوروبية من جديد، حيث تدعم بعض الدول إسرائيل بلا تحفظ، في حين أبدت دول أخرى قدرًا أعظم من التعاطف مع الفلسطينيين «ولكن ليس مع حماس».

كما ظهر خلاف خطير بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وكبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وورد أن حوالي ٨٠٠ موظف في الاتحاد الأوروبي وقعوا على رسالة تنتقد فون دير لاين لكونها منحازة للغاية تجاه إسرائيل. وكلما طال أمد الحرب، اتسعت هذه الشقوق.

وتسلط هذه الانقسامات الضوء أيضًا على الضعف الدبلوماسي الذي تعاني منه أوروبا، مما يقوض الهدف الأوسع المتمثل في توحيد ديمقراطيات العالم في تحالف قوي وفعّال.

إنها أنباء سيئة بالنسبة للغرب، ولكن هذه كلها أخبار طيبة للغاية بالنسبة لروسيا والصين. ومن وجهة نظرهم، فإن أي شيء يصرف انتباه الولايات المتحدة عن أوكرانيا أو شرق آسيا أمر مرغوب فيه، خاصة عندما يمكنهم الجلوس على الهامش ومشاهدة الأضرار تتراكم.

وكما أشرت في عمود سابق، فإن الحرب تمنح موسكو وبكين حجة سهلة أخرى للنظام العالمي متعدد الأقطاب الذي طالما دافعوا عنه فى مواجهة النظام الذي تقوده الولايات المتحدة.

كل ما يحتاجون إليه هو أن يوضحوا للآخرين أن الولايات المتحدة كانت القوة العظمى الأساسية التي تدير الشرق الأوسط على مدى الثلاثين عامًا الماضية، والنتائج هي حرب كارثية في العراق، وقدرة نووية إيرانية كامنة، وظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وكارثة إنسانية في اليمن، وفوضى في ليبيا، وفشل عملية أوسلو للسلام.

وقد يضيفون أن الهجوم الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر يظهر أن واشنطن لا تستطيع حتى حماية أقرب أصدقائها من الأحداث الرهيبة. قد يعترض المرء على أي من هذه الاتهامات، لكنه سيجد جمهورًا متعاطفًا في العديد من الأماكن. وليس من المستغرب أن تستخدم الحملات الإعلامية الروسية والصينية الصراع بالفعل لتسجيل نقاط ضد الولايات المتحدة الدولة التي تصف نفسها بأنها «أمة لا غنى عنها».

علاوة على ذلك، فإن الناس خارج الحدود المريحة لمجتمع عبر الأطلسي يشعرون بالانزعاج إزاء ما يعتبرونه اهتمامًا غربيًا انتقائيًا. تندلع حرب جديدة في الشرق الأوسط، وتنشغل وسائل الإعلام الغربية بها تماما، حيث تخصص الصحف الراقية صفحات لا حصر لها للقصص والتعليقات، وتنفق القنوات الإخبارية ساعات من البث على هذه الأحداث.

ويتساقط السياسيون على أنفسهم لتقديم وجهات نظرهم بشأن ما ينبغي القيام به. ولكن في نفس الأسبوع الذي اندلعت فيه هذه الحرب الأخيرة، أفادت الأمم المتحدة أن ما يقرب من ٧ ملايين شخص نزحوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، معظمهم نتيجة للعنف هناك. بالكاد أحدثت هذه القصة صدى، على الرغم من أن عدد البشر النازحين كان كبيرًا.