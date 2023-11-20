أبرز قرارات اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

وناقشت الجلسة، عدد من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا، والبحوث، بالكليات المختلفة بالجامعة؛ طبقاً لما هو مدرج في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، بعدد من الكليات.

وشملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

كما وافق المجلس على تشكيل لجان الحكم، والمناقشة، لعدد من الباحثين بمرحلتي الماجستير، والدكتوراة بكلية الآثار بأقسامها المختلفة، وتسجيل الخطط البحثية لعدد من الباحثين بكليات الجامعة، وقرر المجلس إلغاء قيد طالبين بمرحلة الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق "دبلوم دراسات عليا، وماجستير"؛ لعدم الجدية في تسجيل الرسائل.

اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد شارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات متعلقة بقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، من بينها: تنفيذ الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث؛ لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضايا الهامة التي تواجه المجتمع، والتوصية برفعها للجهات المعنية.

واستعرض المجلس بيان الجامعات بالبرامج الدراسية المفعلة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات، والمصروفات المقررة لكل برنامج.

كما أوصى المجلس بالموافقة على ترشيح اللجنة المشكلة؛ لدراسة تفاصيل مسابقة MOSAIC الخاصة بالابتكار وربط الصناعة بالجامعات والمراكز البحثية، وتعميمها لتشمل الجامعات والمراكز البحثية خارج مصر.

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