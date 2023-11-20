الزمالك يقبل استقالة إسماعيل يوسف من منصب رئيس قطاع الناشئين

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، قبول الإستقالة المقدمة من إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين.

كما وافق مجلس إدارة الزمالك على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقرر اقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة القليلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان فريق الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في آخر مرة نسخة 2019 وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي، تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس انذاك.