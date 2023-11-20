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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على دلالات إشعارات عداد الغاز مسبق الدفع

دلالات إشعارات عداد
دلالات إشعارات عداد الغاز مسبق الدفع
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نشرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد " إحدى شركات قطاع البترول، على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" عددا من المعلومات لعملاء عدادات الغاز المنزلى مسبق الدفع والتى تضمنت عددا من الإشعارات تظهر على العداد، حيث أوضحت الشركة دلالات تلك الاشعارات وكانت كالتالى:


E-01 إشعار البطارية 
E-02 إشعار فتح الغطاء 
E-03 إشعار اقتراب جسم ممغنط
E-09 تنويه بصيانة الصمام 
E-015 تنويه بالتسريب وخاصية الأمان

وأوضحت الشركة أنه فى حال ظهور تلك الأشعارات يجب الاتصال بطوارئ الغاز 129  والذين سيقومون بالمساعدة فى حل  المشكلة.

بتروتريد شركات قطاع البترول عدادات الغاز مسبق الدفع
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