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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رنيم الجداوي: كأس السوبر إنجاز جديد يضاف إلى «سلة الأهلي»

رنيم الجداوي
رنيم الجداوي
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أكدت رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الأهلي أن الأهلي يستحق التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب ‏فريق الجزيرة، بعدما فاز عليه بفارق كبير بنتيجة 72 – 43، مشيرة إلى أن الأفضلية كانت للاعبات الأهلي في فترات اللقاء، وأنهن ‏نجحن في فرض أسلوب اللعب ليتوج الفريق بالبطولة‎.‎

وأوضحت رنيم الجداوي أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق خيري بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق، خلال الاستعدادات للمباراة، وأن ‏التتويج بلقب السوبر نتاج هذا العمل المميز‎.‎

وأشارت رنيم الجداوي إلى أن بطولة كأس السوبر تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات فريق كرة السلة سيدات بالأهلي، وأنها ‏تأمل في تحقيق المزيد من البطولات والألقاب مع الفريق خلال الموسم الحالي‎.

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