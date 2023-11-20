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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السفير الأردني: نجاح زيارة ولي العهد إلى العريش جاء بتعاون الأشقاء بمصر

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أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة أن وصول الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، إلى مطار العريش الاثنين على متن طائرة عسكرية أردنية يرافقه كادرٌ طبي ومعدات ومستلزمات طبية يعكس مستوى ومتانة وقفة المملكة وقيادتها الهاشمية إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة.

وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الأثنين، أن هذه الخطوة الأردنية الاستثنائية، التى قادها ولي العهد، تأتي ضمن جهود مستمرة ومكثفة بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني لبذل أي مساعي ممكنة في سبيل مساعدة الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأشاد السفير العضايلة بالتعاون الكامل والتنسيق الوثيق بين الأردن ومصر على مختلف المستويات، السياسية والدبلوماسية وفي القطاع الصحي، مؤكداً أن نجاح زيارة سمو ولي العهد جاء نتيجة التسهيلات والتعاون الذي قدمته مصر الشقيقة.

ولفت إلى أن الأردن أول دولة تدخل مستشفى ميداني إلى غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى جانب المستشفى الميداني العسكري الأردني الأول الذي يقدم خدماته منذ العام ٢٠٠٩، كما أن المملكة هي أول دولة أرسلت طائرة مساعدات طبية وإغاثية هبطت في مطار العريش في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، ضمن جسر مساعدات وصل إلى ثمان طائرات حتى اليوم.

الاردني العضايلة
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