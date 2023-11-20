أمانة المهنيين بـ"مستقبل وطن" تواصل اجتماعاتها التنظيمية في قنا والأقصر والبحر الأحمر

واصلت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور النائب محمود سعد، عقد اجتماعاتها التنظيمية، وذلك في محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر ، بحضور الأمناء المساعدين لأمانة المهنيين المركزية، وأمناء المهنيين بالمحافظات الثلاثة، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء المهنيين بالمراكز والاقسام.

وقال النائب الدكتور محمود سعد أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية أن حزب مستقبل وطن هو الكيان الداعم الأساسي للقيادة السياسية في كافة قراراتها وأننا جميعا داعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة وعلينا الاصطفاف خلف القيادة السياسية منذ اللحظات والساعات الأولي من الانتخابات الرئاسية وبدأنا بالفعل في اتخاذ العديد من الإجراءات ووضع الخطة ومراحل تنفيذها .



وأن مستقبل وطن سيكون أول كيان يتواجد علي الأرض في الساعات الأولي للتصويت لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل مزيدا من الاستقرار والأمن والأمان والمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة ومن قلب صعيد مصر نجدد الوعد والعهد لفخامة الرئيس.



وأكد محمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا علي أن أمانة المهنيين واحدة من أهم الأمانات وأن القيادة السياسية اولت اهتماما كبيرا بأصحاب المهن المختلفة ووجه الرئيس بتعزيز جهود التنمية الصناعية ودعم المهنيين من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل

وأضاف "عبد الفتاح" أن أمانة المهنيين تعد محورا أساسيا للعملية الانتخابية كونها تضم النقابات المهنية وضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال حشد منظم يشارك بكافة طوائف النقابات حتي يخرج العرس الانتخابي يليق بمصرنا الغالية.

وقال المهندس أحمد كامل حمزة أمين المهنيين بمحافظة قنا أن الاجتماع ناقش خطة الأمانة، لتكثيف التواجد والتواصل بين المواطنين، من خلال تنظيم الفعاليات الخدمية لمختلف الفئات، في المرحلة القادمة، كما شهد الاجتماع نقاشًا بين المشاركين، حول القضايا المرتبطة باختصاصات الأمانة.

