الجامعة العربية: نشكر ونقدر جهود مصر من أجل وقف العدوان على غزة

قالت الدكتور هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إننا أمام عملية قتل وإعدام واضحة لأطفال فلسطين، والآلة العسكرية الإسرائيلية حصدت آلاف من أرواح الأطفال والنساء، وصل 5 آلاف طفل مرشحا للزيادة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أننا اليوم نحتفل بيوم الطفل وسط مذبحة تجري في غزة، ولا يوجد عنوان ليوم الطفل العالمي غير هذا.

وتابعت أنها تتقدم بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على ما تبذله من جهو كبيرة على المستوى الإنساني والمستوى السياسي من أجل وقف هذه الحرب، وتنسيقها الدؤوب للاحتياجات التي ترسل إلى قطاع غزة.

ولفتت إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية ترتكب جرائمها يوميا بقصف المستشفيات وتهجير السكان، والجامعة العربية عقدت مجلسين لتنسيق إرسال مساعدات، وسنزور معبر رفح لرؤية المرضى في المستشفيات.



