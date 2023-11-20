العاهل الأردنى يحذر من الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة في غزة

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه اليوم الاثنين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، من الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة فى غزة، وذلك فى إطار جهود وقف الحرب.

وأكد الملك عبد الله الثاني - وفقا لبيان الديوان الملكي - ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع.

كما حذر من الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين العزل، ومن مواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد الملك عبد الله الثاني على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

من جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ضرورة حماية المدنيين في غزة، مشيرا إلى أهمية دور الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، في العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

حضر اللقاء مدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان.