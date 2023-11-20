انهيار فيلم "The Marvels" بشباك التذاكر العالمي

تراجع فيلم الأبطال الخارقين «The Marvels» للنجمة بري لارسون، للمركز الثالت بشباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين، بعد أن تمكن من حجز الصدارة لأسبوع واحد فقط.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 166 مليون دولار، جمع منهم 65 مليون دولار في الصالات الأمريكية و96 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو (220 - 270) مليون دولار تقريبا. وتعتبر هذه الحصيلة هى الأضعف من بين أفلام عالم مارفل السينمائي.

يعد الفيلم استكمالًا لأحداث فيلم "Captain Marvel" الصادر عام 2019، وخلاله تكتشف كارول دانفرز وكاملا خان ومونيكا رامبو أن هناك ظاهرة غريبة تربطهن ببعضهن البعض، فيقررن التكاتف من أجل مواجهة تحدي جديد صعب على فريق الفتيات الخارقات.