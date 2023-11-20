ميندي يرفع دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي للحصول علي مستحقاته أثناء تواجده بالسجن

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب لوريان، قام برفع دعوى قضائية ضد ناديه السابق مانشستر سيتي، من أجل الحصول على مستحقاته.

كشفت صحيفة «سكاي سبورتس» البريطانية أن ميندي تقدم بالفعل بدعوى قضائية ضد ناديه السابق مانشستر سيتي للحصول على مستحقاته، وذلك بعدما حصل اللاعب على حكم بالبراءة من 9 قضايا اتهم فيها بالاعتداء الجنسي.

وكان ميندي قد اُعتقل في شهر أغسطس عام 2021 بشأن هذه القضايا، التي ارتكبها اللاعب بعد فترة انضمامه لمانشستر سيتي، مما تسبب في حبسه حتى صدور الحكم قبل أن يتم إضافة تهم جديدة.

وأصدرت النيابة بيانًا رسميًا في هذا الصدد بوقت سابق أكدت من خلال إنها قد فوضت شرطة شيشاير بالتحقيق في تهمتي اغتصاب إضافيتين بجانب ساها ماتوري صاحب الـ 40 عاما وشريكه في الجريمة.

الجدير بالذكر أن ميندي انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2017، قادمًا من موناكو مقابل حوالي 50 مليون جنية إسترليني، وشارك في آخر مباراة مع «السيتزن» في أغسطس 2021 أمام توتنهام.

وعقب حصوله على برائة من جميع القضايا انضم ميندي في بداية الموسم الحالي لفريق لوريان الفرنسي في صفقة انتقال حر، وشارك ميندي في 3 مباريات مع لوريان منذ بداية الموسم الحالي.