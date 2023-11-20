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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على نتائج اليوم الثاني من منافسات كرة القدم في البطولة العربية المدرسية

البطولة العربية
البطولة العربية المدرسية
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اختتمت منافسات اليوم الثاني من مسابقة كرة القدم في البطولة العربية المدرسية، التي تستضيفها مصر حاليًا، وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

أسفرت مباريات اليوم الثاني عن فوز عمان على المغرب 2-1 في البنين، وفوز العراق على الجزائر بهدف دون رد في منافسات البنين، وفوز المغرب على الأردن 2-1 في منافسات البنات.

وكان منتخب مصر قد فاز أمس الأحد على نظيره الكويت بهدفين دون مقابل.

يقود جمال حمزة نجم الترسانة السابق الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنين، ويضم الجهاز الفني كلا من:  معتصم بالله عبد العظيم المدرب العام، وأحمد رفاعي مدرب حراس المرمى، وممدوح محي طبيب، وإسلام أحمد إداري الفريق.

مجموعات البطولة العربية المدرسية لكرة القدم:

المجموعة الأولي: مصر - السعودية - الكويت
المجموعة الثانية:المغرب - عمان - لبنان
المجموعة الثالثة:  الجزائر - العراق - فلسطين - ليبيا.

المدرسية لكرة القدم جمال حمزة البطولة العربية المدرسية
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