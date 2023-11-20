«تعليم المنيا» تبحث تحويل مدارس التعليم الفني للعسكرية

استقبل حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا بمكتبه اليوم الإثنين، اللواء أركان حرب محمد شفيق قائد قطاع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، لبحث انضمام عدد من مدارس التعليم الفنى إلى مدارس التأسيس العسكري.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات لسرعة الإرتقاء بمنظومة العمل لقوات الدفاع الشعبى والعسكري من خلال خطة متكامة لتنمية روح الولاء والانتماء لجميع الطلاب بمراحلهم التعليمية وخاصة الطلاب فى مدارس التعليم الفنى.

جاء ذلك بحضور أحمد فاروق مدير إدارة التعليم الصناعي.