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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام إسرائيلي: صواريخ حزب الله تصيب قاعدة "بيرانيت" العسكرية وصفارات الإنذار تدوي بمدن الشمال

حزب الله يطلق صواريخ
حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، وقوع أضرار جسيمة في قاعدة بيرانيت العسكرية الواقعة شمال إسرائيل بعد هجوم صاروخي لحزب الله من لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي - في بيان صحفي مقتضب - إطلاق صواريخ على القاعدة؛ مما أدى إلى نشوب حريق.

ولم يسفر عن الهجوم إصابات، وبالتزامن، دوت صفارات الإنذار في 3 بلدات شمال إسرائيل للتحذير من صواريخ جرى إطلاقها من لبنان، كما دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة والمنارة ومرجليوت.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، ووردت أنباء عن انفجارات ناجمة على ما يبدو عن اعتراضات الدفاع الصاروخي.

حزب الله لبنان إسرائيل
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