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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بالاتجار في الإستروكس والبودر المخدر بالمعصرة

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعصرة، اليوم الإثنين، حبس عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية "15 يومًا علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدة وحيازة كمية من مخدر الإستروكس والبودر المخدر قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

50 كيلو جرام 15 يوما إدارة مكافحة المخدرات الاستروكس
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