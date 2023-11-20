محافظ السويس يستقبل نقيب التمريض العام

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمكتبه اليوم الإثنين، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتيرالعام للمحافظة، واحداد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وفى اللقاء تم التأكيد على دور التمريض فى منظومة الصحة عبر سنوات طويلة وأثناء الحروب والأزمات التي مرت بها مصر.

وأشار اللواء عبد المجيد صقر إلى أن محافظة السويس تدعم بقوة الصحة للارتقاء بخدمة المرضي بالمستشفيات العامة وتم التدعيم بعدد من الأجهزة الطبية في التخصصات النادرة منها جهاز القسطرة التداخلية الذي يخدم أهالي السويس والمحافظات المجاورة.

وأكد محافظ السويس علي أهمية تخريج وتدريب كوادر التمريض بمحافظة السويس لدعم منظومة الصحة على مستوى المستشفيات خلال الفترة المقبلة في ظل تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل على مستوى مصر، مقدما التهنئة بافتتاح المقر الجديدة لنقابة التمريض بالسويس لتقديم أنشطة وخدمات في مجال التمريض.