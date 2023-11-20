جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 66

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيادة عدد القتلى بجنوده في العملية البرية في قطاع غزة منذ أمس وحتى ظهر اليوم الاثنين من 58 إلى 66.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال ديفيد أورين باروخ وليئور يامين مديرا المقابر العسكرية في جبل "هرتسل" في إسرائيل أمس الأحد، إن جنازة تقام كل ساعة ونصف وأنه تم إحضار ما يقرب من الخمسين جثة لجنود وتم دفنها خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية.

ونشر موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية تصريح باروخ ويامين على الصفحة الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا).

ورأى محللون متخصصون في الشأن الإسرائيلي أن نشر الأمر على صفحة وزارة الدفاع الإسرائيلية ربما يكون في إطار تهيئة الرأي العام لنشر العدد الحقيقي للقتلى في صفوف الجيش.