روسيا: لا نستبعد إغلاق فنلندا الحدود معنا بشكل كامل

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، "لا نستبعد إغلاق السلطات الفنلندية الحدود مع روسيا بشكل كامل"، مؤكدا أن هلسنكي ستضر بمصالحها الخاصة بهذا الإجراء.

وأضاف جروشكو - للصحفيين، اليوم الاثنين، تعليقا على تقارير إعلامية فنلندية حول أن سلطات البلاد تستعد لإغلاق الحدود مع روسيا- "من الصعب بالنسبة لي أن أعلق على شيء لم يحدث بعد، ولكن إذا حكمنا من خلال طريقة اتخاذ القرارات في عواصم أوروبا الغربية لا يمكن استبعاد أي إجراءات من جانبهم.. ومن الواضح أن مثل هذا القرار يتعارض مع المصالح الوطنية لفنلندا".

وحول الرد الروسي المحتمل في حال أغلقت السلطات الفنلندية الحدود مع موسكو، قال جروشكو "عندما نتخذ إجراءات للرد، فإننا نربطها دائمًا بمصالحنا الوطنية في المقام الأول".

ومن ناحية أخرى، أكدت موسكو احترامها لإرادة شعب الأرجنتين واستعدادها لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين؛ بعد فوز السياسي اليميني خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية التي جرت هناك.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، "إن روسيا تحترم اختيار الشعب الأرجنتيني، وإنها حريصة على تطوير العلاقات مع الأرجنتين".. وأضاف: "الكرملين انتبه إلى بعض التصريحات التي أطلقها الرئيس الأرجنتيني الجديد قبل الانتخابات، لكن روسيا ستركز على تصريحاته ما بعد التنصيب".

ومن المقرر إجراء مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني المنتخب في 10 ديسمبر المقبل.