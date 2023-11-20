الكرملين: لسنا على علم بوجود تحضيرات للحرب بين أرمينيا وأذربيجان

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف أنه ليس على علم بوجود تحضيرات للحرب بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال بيسكوف معلقا على تصريح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حول العلاقات بين يريفان وباكو والاستعدادات للحرب، "للأسف، لا أستطيع أن أقول أي شيء، لأنني لست على علم بمثل هذه التصريحات على مستوى الدولة في أذربيجان".

وأضاف: "لقد سمعنا تصريحات مختلفة تماما من قيادة أذربيجان، التي تتحدث بالتحديد عن استكمال مرحلة واحدة تتعلق بضرورة الانسحاب والاستعداد لإبرام معاهدة سلام.. لذلك لا أستطيع أن أقول الآن أي شيء على وجه التحديد حول هذا الجزء من تصريحات باشينيان".

وكان باشينيان قد صرح، خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في يريفان، بأن أرمينيا ترى تهديدا بتصعيد جديد بسبب مفهوم "أذربيجان الغربية" الذي تروج له سلطات باكو، مؤكدا أن بلاده لا تتفهم موقف أذربيجان الرافض لإعادة الأسرى. ومن ناحية أخرى، أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم التحدث في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين في الهند.

وقال بيسكوف: "يخطط الرئيس بوتين للمشاركة في القمة الافتراضية المقبلة لمجموعة العشرين في الهند.. وجدول أعمال هذه القمة واضح، وهو الوضع الحالي المضطرب للغاية في العالم".

وأضاف: "بطبيعة الحال سيتم إعلان موقف روسيا من هذا الوضع المضطرب، وموقفنا معروف ومتسق ومتوازن". يشار إلى أن القمة الافتراضية لمجموعة العشرين سوف تستضيفها الهند في 22 نوفمبر الجاري.