وكيل حقوق المنصورة: ملتقى التوظيف الأول يوفر فرص عمل للخريجين

أكد الدكتور علاء التميمى وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تنظيم ملتقى التوظيف الأول" يأتى فى اطار سياسة الدولة بإتاحة الفرص والإهتمام بالخريجين وفى اطار التوجه العام لجامعة المنصورة للمشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
جاء ذلك اليوم الاثنين خلال فعاليات " ملتقى التوظيف الأول" بكلية الحقوق بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، الدكتور وليد عبد اللطيف مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ممثلى عدد من المراكز الحكومية والشركات والمؤسسات القانونية.
وأضاف أن قطاع خدمة المجتمع بالكلية حرص على متابعة الخريجين وتوفير كافة فرص التدريب وفرص العمل.
وأشار إلى أن خريجى الكلية يمثلون ثمرة جهود مضنية من البناء والتطوير على مدار سنوات عدة حرصت خلالها الكلية على تقديم كافة المناهج القانونية والتدريبات العملية وفق أحدث المعايير العالمية والمحلية.