تعليم الوادي الجديد يواصل فعاليات تقييم الإذاعة المدرسية

أكد سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على مواصلة فعاليات تقييم مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بالمراحل التعليمية المختلفة (ابتدائى _ إعدادى _ ثانوى عام وفنى) تمهيدًا لإعلان النتائج على مستوى المديرية والاستعداد لتصفيات الجمهورية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن لجنة التحكيم أنهت إجراءاتها بإدارتى الداخلة وبلاط التعليميتين اليوم الاثنين، وسيتم إعلان النتائج فى القريب العاجل، موجهًا شكره وتقديره لأسرة الصحافة المدرسية ولجنة التحكيم لجهودهم المبذولة فى المسابقة متمنيا التوفيق والسداد للجميع.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.