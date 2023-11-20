عميد حقوق المنصورة: الكليةِ تتمتع بمكانة مرموقة عربيًا

أكد الدكتور وليد الشناوى عملية كلية حقول المنصورة أن "الملتقى التوظيفى الأولُ لخريجي الكلية يستهدفُ توعيةَ الطلابِ باحتياجاتِ سوقِ العمل، وتقديمِ الإرشادِ والتوجيهِ المهني اللازمِ للطلابِ، والمساهمةَ في توفيرِ فرصِ عملٍ حقيقيةٍ لخريجي الكليةِ من خلالِ الجهاتِ المشاركة وغيرها، وتعريفِ هذه الجهاتِ بإمكانياتِ ومهاراتِ طلابِ الكلية، وبرامجها وثيقةِ الصلةِ باحتياجاتِ سوقِ العمل.

جاء ذلك اليوم الاثنين خلال فعاليات " ملتقى التوظيف الأول" بكلية الحقوق بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنتمية البيئة، المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، الدكتور وليد عبد اللطيف مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ممثلى عدد من المراكز الحكومية والشركات والمؤسسات القانونية.

وأشار إلى أن أهمية عقد الملتقى تأتى لمساعدةِ طلابِ الكليةِ على إدراكِ أهميةِ البحثِ عن وظيفةٍ في وقتٍ مبكرٍ واكتسابِ المهاراتِ اللازمةِ لذلك، وكذلك تقديمِ الفرصةِ للجهاتِ المستفيدةِ في انتقاءِ أفضلِ الكوادرِ البشريةِ بما يحققُ خدمةَ جميعِ الأطراف.

وأوضح أن كليةُ الحقوقِ تحتفلُ هذا العامِ باليوبيلِ الذهبيِ لها، ومن حسنِ الطالعِ أن تأتىَ هذه الاحتفالاتُ مواكبةً لتمتعِ الكليةِ بمكانةٍ مرموقةِ مشهودٍ بها، ليس فقط بين كلياتِ الحقوقِ المصرية، ولكن أيضًا بين كلياتِ الحقوقِ العربية وقد تبوأتْ مكانةً متقدمةً بين أفضلِ عشرِ كلياتٍ على مستوى الجمهوريةِ في جائزةِ التميزِ الحكوميِ في العامِ الماضي، وكذلك حصولُ برنامجي الدراسةِ باللغتين الإنجليزيةِ والفرنسيةِ على الاعتمادِ الأكاديمي لأولِ مرةٍ في الجامعاتِ المصرية.

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IMG-20231120-WA0068

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IMG-20231120-WA0069

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