وكيل تعليم القاهرة تشدد على تفعيل الأنشطة الطلابية

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الإثنين، مدرسة الحنفى الابتدائية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية.

وكان فى إستقبالها نبيلة فتحى وكيل الإدارة، وسيدة شعبان مديرة المدرسة، برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

تفقدت "زينب عبد الفتاح "العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية وحث الطلاب على الجد والاجتهاد والانتظام فى الحضور للمدرسة للحصول على أعلى إستفادة وتحقيق التفوق .

كما قامت "وكيل المديرية "بالمرور على قاعات رياض الأطفال وأشادت بالجهد المبذول مع الطلاب متمنية لهم مزيدًا من التوفيق والتميز.

وتفقدت مكتبة المدرسة واكدت على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من تأثير كبير على شخصية الطلاب.

وأكدت على الإشراف اليومى وتنظيم دخول وخروج الطلاب وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والامنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

و فى ختام الزيارة تقدمت بالشكر والتقدير للجميع على جهودهم المبذولة فى حسن سير العملية التعليمية والاهتمام بالطلاب.