حبس عصابة الشرطة المزيفة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول اتهام ٣ اشخاص بتكوين تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة، واستولوا على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من مهندس بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغة من مهندس يفيد بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي، ويدعون أنهم ضباط شرطة والاستيلاء منه علي مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه حال وجوده بمدينة 6 أكتوبر، وبعد التأكد من صحة البلاغ وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.