"تعليم النواب" تناقش طلبي إحاطة لـ"ثروت سويلم" وتصدر توصيات هامة

طالب النائب ثروث سويلم عضو مجلس النواب، عن محافظة الشرقية، بضرورة إنشاء مجمع مدارس بأرض كفر العزازي وتضم ثانوي تجاري وزراعي وسياحة وفنادق وزراعة علي مساحة 5 أفدنة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ومدير التعليم الفني بالوزارة، ومسئولي الأبنية التعليم، لمناقشة طلبي إحاطة في ذات السياق.

وأوصت لجنة التعليم بمجلس النواب بضرورة إدراج هذا المشروع في خطة الوزارة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثاني للنائب ثروت سويلم بشان أسباب عدم البدء في إجراءات انشاء مدرسة المرحوم لواء شريف فارس لمياه الشرب والصرف الصحي، بمشروع العباسة لمياه الشرب لتكون المدرسة الوحيدة بمحافظة الشرقية، وكذلك مدرسة الثانوية الزراعية.سمكية ،بمشروع المزرعه السمكية بالعباسة.

وأوصت اللجنة في حضور رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، والأبنية التعليمية، والتعليم الفني، بسرعة اعداد جدول زمني لهذه المشروعات والعرض علي لجنة التعليم اللجنه.