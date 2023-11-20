"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن سكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ، أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشا صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية الجهة المستلمة.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم، أن فترات الوصول من 1 يناير حتى 15 يناير 202 ووصول من 16 ألى 30 يناير 2024، أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024 رغبة البائع.

كما أوضحت الهيئة أنه السكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط ، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام، مشيرة إلى أن أوضحت طريقة السداد : At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأن تقدم العروض بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكيويقدم السعر على أساس CIF free out.

وقالت إن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023.

وأكدت أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية.