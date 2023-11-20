الزراعة: الأمن الغذائي على رأس أجندة الدولة.. ومصر الأولى في تصدير الموالح| فيديو

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الزراعة، مشيرا إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية ساهمت في تخطي الأزمات التي مر بها العالم منها فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم زيادة الرقعة الزراعية داخل الدولة المصرية بأكثر من مليون ونصف فدان، لافتا إلى أن مصر تقترب من زراعة 10 ملايين أفدنة.

وشدد على أن مصر تتمتع بسمعة طيبة في الخارج بشأن زراعتها، لافتا إلى أن مصر تقترب من تصدير 7 ملايين طن بمختلف السلع الزراعية وذلك لـ 160 دولة في العالم.

وأشار الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إلى أن مصر تعد الدولة الأولى في تصدير الموالح للعالم، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بملف الأمن الغذائي واعتباره أمن قومي للدولة.

وأوضح أن كل الأصناف المنزرعة في مصر، متوافقة مناخيا، تقاوم التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه متوقع لإنتاجية القمح أن تكون 3.8 فدان، مع الحوافز المقدمة من الدولة وتوفير التقاوي، مضيفا أنه يتم عمل حصر مساحات زراعة القمح بالقمر الصناعي.

كما أكد أن الرئيس السيسي، يتابع عن كثب كل الخطوات التي تتم في ملف الزراعة والري، وجميع القطاعات، مشيرا إلى أن ملف الزراعة له أولوية قصوى لدى القيادة السياسية لتوفير احتياجات المواطن المصري.

