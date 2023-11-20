محافظ القليوبية يشهد إزالة 10 حالات بناء مخالف بأبو زعبل

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة 10 حالات بناء مخالفة بمنطقة أبو زعبل في الخانكة، ضمن سلسلة الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة.

وتمكنت الحملة من إزالة عدد 10 حالات كبرى على مساحة 15 ألف متر تنوعت ما بين هناجر ومنازل بالطوب السويسي وأحواش وتشوينات وأسوار كلها منشأة بالمخالفة على الأراضي الزراعية دون ترخيص، حيث تمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة والوحدة المحلية بأبو زعبل، وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ أقصي العقوبات وإلزام المخالف برفع ناتج الإزالة.

الجدير بالذكر أن حملات الإزالات منذ انطلاقها في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الاثنين 20 نوفمبر تمكنت من إزالة عدد 961 حالة على مساحة 60 فدانا و7 قيراط و22 سهما، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد 478 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (54527م2) وتم تحرير عدد (434) محضر للمخالفين ( مبانى / زراعة).

وشددَّ الهجان خلال جولته على ضرورة تنفيذ جميع حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِها والعمل على التخلُص منها فورًا بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

الجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف.