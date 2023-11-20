جامعة الفيوم: تنظم ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم "ملتقي الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة" والذي يستمر خلال الفترة من اليوم ٢٠٢٣/١١/٢٠ وحتي ٢٠٢٣/١١/٢٢، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتورعاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



استضافت خلالها الدكتور سمير شاهين رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، الدكتور سيد عبد الخالق فنان مصري بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعدد من الطلاب وذلك اليوم الإثنين بقاعة الأحتفالات الكبري.

أشار الدكتور سيد عبدالخالق إلي أهمية الفن السينمائي والذي يعبر بشكل كبير عن الواقع في المجتمعات مضيفاً أن مجتمعاتنا الشرقية لها قيم وعادات وتقاليد تختلف عن الثقافة الغربية فالعالم الآن أصبح مفتوح عبر السوشيال الميديا وانتقاء المحتوي المقدم للمشاهد يجب أن يحترم تلك الخصوصية في ثقافتنا حتي لا تعود بالضرر علي مجتمعنا الشرقي

وأوضح الدتور سمير شاهين أن الملتقي يأتي تمهيداً لتدشين فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي للبيئة والفنون المعاصرة والذي سيعقد بمحافظة الفيوم خلال عام ٢٠٢٤ بمشاركة عدد من الفنانين المصريين والذي سيعرض خلاله عدد من الأفلام العالمية والعربية والمصرية يعقبها ندوات وحلقات نقاش تحليلية للأفلام خلال فعاليات المهرجان .

وأضاف أن الأفلام المشاركة بالمهرجان لها طابع فني خاص من حيث الفكرة والرسالة وتفاصيل الديكور وفنون التصوير وليست أفلام تجارية بالمعني الدارج للأفلام التي يفضلها المشاهد لزيادة الوعي المجتمعي بالفن السينمائي

وخلال الجلسة تم عرض فيلماً يوضح مفهوم الرؤية الفنية للفيلم السينمائي

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