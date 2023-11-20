العليا لأخلاقيات البحث العلمي ولجنة جامعة الفيوم لرعاية الحيوانات تَعقدانِ اجتماعَهما الثاني

عقدت اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الفيوم المسجَّلَة في وزارة الصحة والسكان برقم RHDIRB30012022001، وكذا لجنة جامعة الفيوم لرعاية الحيوانات واستخدامها في التعليم والبحث العلمي اجتماعَهُما الثاني للعام الجامعي 2023/2024؛ وذلك ظهر اليوم الإثنين، بمقر قاعة مجلس كلية دار العلوم، بحضورالأعضاء، يأتي هذا الاجتماع في إطار ما تنهض به جامعة الفيوم من إعلاء منظومة البحث العلمي بجميع مؤسساتها.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري بأعضاءِ اللَّجنتَيْنِ، وقدَّمَ إليهم جميعًا خالص الشكر والتقدير؛ لجهودهم المبذولة من أجل خدمة منسوبي جامعة الفيوم، وأكد أن اللجنة تضم أعضاء على قدر عالٍ من الأمانة العلمية والتميز العلمي من جميع كليات الجامعة.

كما أشار إلى أن الهدف الرئيس للجنة هو العمل على الارتقاء بالبحوث العلمية، ووضعها في الإطار الأخلاقي السليم الذي يضمن إفادتها للمجتمع.

وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة ناقش الحضور تشكيل لجان فرعية منبثقةٍ من اللجنة للنظر في المخططات البحثية المقدَّمة؛ تمهيدًا للحصول على الموافقة في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل الميثاق الأخلاقي للدراسات العليا والبحوث العلمية بجامعة الفيوم، ودليل أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي. ثمَّ تمَّت مناقشةُ الموضوعاتِ المُدرَجَة في جدول الأعمال الخاص بكلِّ لَجْنةٍ عَلى حِدةٍ

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، وبحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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