مجلس الأعمال المصري السعودي: نسعى ليصل استثمارنا في مصر إلى 50 مليار دولار

قال رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بندر العامري، إن استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر وصلت إلى أكثر من 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية المصرية.

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي الإفريقي، اليوم الإثنين، أن عدد الشركات السعودية في مصر وصل إلى 6200 شركة.

وأوضح أن عدد الشركات المصرية خلال العامين الماضيين ارتفع من 500 إلى 2000 شركة في السعودية، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين، ونسعى للتغلب على عدد من التحديات البسيطة وتوقيع اتفاقية شراكة لحماية الاستثمارات السعودية المصرية.

وأكد أن مصر والسعودية هما مظلة العرب، واليوم هما متكاملين في كل شيء استراتيجيا واقتصاديا واجتماعيا، في ظل رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي.

https://www.youtube.com/watch?v=FaJrxSK7TO8&ab_channel=AlQAheraNews