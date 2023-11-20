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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص سقط من شرفة منزله بالطابق الخامس في الفيوم 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه، إثر سقوطه من شرفة منزله، بالطابق الخامس، بالعمارة السكنية التي يقيم بها، بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارا بمصرع مواطن إثر سقوطه من شرفة منزله بشارع السد العالي بجوار مسجد الشبان المسلمين بمدينة الفيوم.

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط المواطن من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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