مدرب الزمالك يجهز بديل عبدالمجيد في لقاء أبوسليم الليبي

خرج حسام عبدالمجيد من حسابات مدرب الزمالك معتمد جمال، الفنية وذلك بعد إصابته في الأنف، وتأكد غيابه عن مباريات الزمالك المقبلة.

وكان عبدالمجيد قد تعرض لإصابة في الأنف وتدخل طبيب المنتخب لعلاجه، ووفقا للتقديرات أن اللاعب من المحتمل أن يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من 4 إلي 6 أسابيع.

ويجهز معتمد جمال كل من، حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمود علاء من أجل تعويض غياب عبدالمجيد، خاصة وأن محمود الونش مصاب ايضا، ومصطفي الزناري موقوف من الإدارة.

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة القليلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان فريق الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في آخر مرة نسخة 2019 وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي، تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس انذاك.