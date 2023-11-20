مجموعة مصر.. غينيا بيساو تهزم جيبوتي بصعوبة في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب غينيا بيساو فوزًا مهمًا على جيبوتي بهدف نظيف في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026. في مباراة صعبة شهدت طرد لاعب من كل فريق.

بدأ الشوط الأول بسيطرة غينيا بيساو، التي نجحت في تسجيل هدف التقدم عن طريق ماورو رودريجيز في الدقيقة 38.

وسيطرت غينيا بيساو على مجريات الشوط الثاني أيضًا، لكنها تلقت ضربة موجعة بطرد لاعبها هوبولانج مينديز في الدقيقة 81.

حاول منتخب جيبوتي إدراك هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن لم يتمكن من ذلك ليحقق غينيا بيساو أول 3 نقاط في تصفيات كأس العالم.

بهذه النتيجة، رفع منتخب غينيا بيساو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة خلف منتخب مصر، بينما تجمد رصيد جيبوتي بلا نقاط في المركز الأخير.