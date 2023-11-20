مطار العريش الدولي يستقبل 8 طائرات مساعدات إغاثية لدعم الشعب الفلسطيني

أكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، وصول ثماني طائرات تحمل 247 طنا من المواد الإغاثية الطبية والغذائية إلى مطار العريش.

وأوضح “زايد” فى بيان له اليوم الإثنين، منها طائرة من قطر تحمل 38 ألفا و646 طنا، وطائرتين من السعودية تحملان 48 ألفا و454 طنا، و3 طائرات من الكويت تحمل 96 ألفا و372 طنا، وطائرة من الإمارات تحمل 35.75 طنا، وطائرة من الهند وتحمل 30 ألفا و55 طنا.

وقد استقبل مطار العريش الدولي حتي اليوم الاثنين 153 طائرة مساعدات بحمولة إجمالية تصل إلى 3 آلاف و786 طنا من المساعدات المتنوعة من 30 دولة وجهة أممية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.