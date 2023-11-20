نائبة محافظ أسوان تتفقد نسب التنفيذ للأعمال والمشروعات الجارية بحي اللوتس والمجزر العمومي

واصلت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تنفيذا لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاتها الميدانية لتفقد العديد من المواقع الخدمية؛ حيث استهلت جولتها بتفقد نسب التنفيذ للأعمال الجارية بمراكز الخدمات وشبكة الطرق بمشروع الإسكان المميز "حي اللوتس" بمنطقة العقاد للإسراع بمعدلات العمل والانتهاء منها، وقد رافقها بالجولة مسئولى الجهات التنفيذية والشركات المنفذة.

وخلال الجولة التفقدية شددت الدكتورة غادة أبو زيد على سرعة الانتهاء من الأعمال الحالية، وتركيب لافتات ترحيب وأعلام جديدة، موجِّهة بإنشاء محطات انتظار للحافلات والأتوبيسات مدعمة بالمقاعد والمظلات اللازمة لحماية المواطنين من الطقس الحار، ولتسهيل حركة التنقل بين الحى وباقي أنحاء المدينة، مطالبة بزيادة المسطحات الخضراء، ونشر الأشجار على جوانب الطرق، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة والأتربة على جانبي المدخل الرئيسي وداخل الحى بشكل عام.

وأثناء تفقدها لمشروع تطوير وتجديد المجزر العمومى بالشلال، وتحويله لمجز نصف آلى، وذلك بمرافقة الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطري، علاوة على مسئولي الجهاز المركزى للتعمير وهما المهندس إبراهيم عبد السميع والمهندس مؤمن عباس، وكذا المهندس شريف حمودة رئيس الشركة المنفذة لمشروع التطوير أكدت نائبة المحافظ على أهمية إنهاء التصميمات للإسراع بتطوير المجزر الآلي مع تركيب المعدات والتجهيزات الحديثة بعنبر 1، ثم عنبر 2 من خلال الشركة المنفذة لتحقيق أعلى معايير الجودة في ذبح رؤوس الماشية، فضلًا عن تلافى أي ملاحظات في عمليات الذبح والحد من تلوث البيئة والأمراض المعدية، وبالتالي الحفاظ على صحة المواطن الأسوانى.

كما طالبت غادة أبو زيد بمراجعة المخطط العام والتصميمات للمشروع تمهيدًا لعرضها على محافظ أسوان لإقراره بشكل نهائي، والبدء الفوري في أعمال التنفيذ خلال الفترة القادمة.

واختتمت أبوزيد جولتها بتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى وخاصة مشروع إنشاء محطة الوقود وغيرها من الخدمات الأخرى، ليتزامن مع ذلك دعم المرافق العامة من روافع وشبكات وخاصة مياه الشرب والكهرباء والطرق، مؤكدة على ضرورة الإسراع بنسب التنفيذ المقررة لتحويل المنطقة الصناعية لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى، وخاصة أنه سيتم رصف مسافة 2 كم، كما تم إدراج مسافة 1.5 كم أخرى ضمن خطة العام المالى الجديد.

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