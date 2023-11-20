الداخلية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل عبر عدد من الفعاليات

ساهمت وزارة الداخلية بالعديد من المبادرات لمشاركة الأطفال الإحتفال بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل 2023.

واحتفت أجهزة وزارة الداخلية بالإحتفاء بتلك المناسبة حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال "أصحاء – ذوى إحتياجات خاصة" – دور رعاية الأطفال الأيتام "أصحاء – ذوى إحتياجات خاصة" – مستشفيات الأطفال) ، وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان ، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية .

وفى هذا الإطار قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهى بإدارة شرطة الخيالة بالقاهرة لعدد (100) طفل من طلبة مدارس القاهرة ، حيث تم إستقبالهم بإحتفالية تضمنت عروض لموسيقى الشرطة وأخر للخيالة وتم توزيع الهدايا العينية عليهم ، وقد لاقى ذلك إستحسان الطلبة والمشرفين عليهم ويأتى ذلك إيمانا من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشئ يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن.

ونظمت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة زيارة لعدد (50) طفلا من طلبة مدارس القاهرة، للتعرف على دور رجال الإطفاء وأساليب طرق الوقاية من أخطار الحرائق ، وتم توزيع الهدايا العينية عليهم .



كما قام رجال الشرطة بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة وإشارات المرور بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

ونظم قطاع المرور والحماية المدنية زيارة للمدينة المرورية للأطفال بالإدارة العامة للمرور بطريق الواحات بالجيزة لعدد (30) طفل من طلبة المدارس الإبتدائية بالجيزة ، وذلك للتعرف على دور رجال المرور وتعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.



وإضطلعت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات لعدد من الأطفال (بالمدارس والمستشفيات ودور الرعاية) لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة للتعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم إحتفالاً بتلك المناسبة.



واستقبل قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة الأطفال وتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية وصرف الأدوية لهم مجاناً لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من يوم 20/11/2022 وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).

ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال .. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.

