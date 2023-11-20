جاليرى آزاد يستضيف معرض "أحوال" للنحات أحمد مجدي

يستضيف جاليرى أزاد معرضًا للنحات أحمد مجدى تحت عنوان "أحوال"، وذلك فى السادسة مساء الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023.

وعن المعرض قال الفنان: "اليوم في حصاد سنين من التفكير والتأمل و السهر والحلم أقدم بتماثيلي ورسوماتي أجزاءً من وجداني أقدمها للإنسان من مصر من الجنوب بلادي، ومن الشرق و الغرب، أطرح أحوال حملتها أيامي كما تحملها أيامكم جميعًا، أحوال بتنوعها تتلون الحياه و يكون لها معني".

ويقدم النحات أحمد مجدي أكثر من 23 عمل نحتي بخامات متنوعة بين الحجر و الخشب ، البرونز ، الخزف وكذلك 30 أسكتش من مراحل التفكير المختلفة في الاعمال النحتية ، أيضا توثيقًا لأفكار الفنان و تدور جميع أعمال المعرض حول الإنسان و أحواله بين المحبة، المواجهة وبين الأمل، التردد و كثير من الأحوال التي يمر بها الأنسان، التي قد تكون نقطة إنطلاق وتغير للأفضل، قد تبني دائمًا الفنان في أعماله الفنية قضية الإنسان فهو مشغول به كونه محور الكون وخليفة الله في أرضه .

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