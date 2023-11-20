ads
الإثنين 20 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 85 حالة تعد على أملاك الدولة بإدفو وأسوان

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أراضي الدولة بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار حملات الإزالة لأى تعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة أراضي الدولة ، وطبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المتواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى والوقوف بحزم أمام كل من تسول له نفسه بالتعدي على حق الشعب .

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم مواصلة تنظيم عدد من حملات الإزالة المكبرة التى استهدفت تنفيذ 83 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بإجمالى مساحة 20 ألف و683 م2 ، وذلك بمدينتى إدفو والبصيلية ، بالإضافة إلى قرى الحجز قبلى وبحرى والطوناب، لافتاً إلى أن الحملات تمت بمشاركة واسعة من القوات الأمنية بقيادة اللواء حسام الشرقاوى مساعد مدير أمن أسوان وعدد من القيادات الأمنية والجنائية، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية والقروية وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية المدعمين باللوادر وسيارات النقل الثقيل .

وفى نفس السياق أوضح سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأنه تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت تنفيذ الإزالة الفورية لحالتين تعدى بالبناء المخالف على الأراضي أملاك الدولة بحى الصداقة الجديدة بمساحة 1000 م2  مربع، مشيراً إلى أن الحملة تمت بإشراف سامية حسين رئيس الحى ، وبمشاركة المهندسين والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية .

IMG-20231120-WA0054
IMG-20231120-WA0054
IMG-20231120-WA0053
IMG-20231120-WA0053
IMG-20231120-WA0055
IMG-20231120-WA0055
IMG-20231120-WA0052
IMG-20231120-WA0052
IMG-20231120-WA0049
IMG-20231120-WA0049
IMG-20231120-WA0051
IMG-20231120-WA0051
IMG-20231120-WA0048
IMG-20231120-WA0048
IMG-20231120-WA0050
IMG-20231120-WA0050
أراضى أملاك الدولة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أخبار محافظة أسوان
ads