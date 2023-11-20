إزالة 85 حالة تعد على أملاك الدولة بإدفو وأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار حملات الإزالة لأى تعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة أراضي الدولة ، وطبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المتواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى والوقوف بحزم أمام كل من تسول له نفسه بالتعدي على حق الشعب .

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم مواصلة تنظيم عدد من حملات الإزالة المكبرة التى استهدفت تنفيذ 83 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بإجمالى مساحة 20 ألف و683 م2 ، وذلك بمدينتى إدفو والبصيلية ، بالإضافة إلى قرى الحجز قبلى وبحرى والطوناب، لافتاً إلى أن الحملات تمت بمشاركة واسعة من القوات الأمنية بقيادة اللواء حسام الشرقاوى مساعد مدير أمن أسوان وعدد من القيادات الأمنية والجنائية، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية والقروية وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية المدعمين باللوادر وسيارات النقل الثقيل .

وفى نفس السياق أوضح سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأنه تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت تنفيذ الإزالة الفورية لحالتين تعدى بالبناء المخالف على الأراضي أملاك الدولة بحى الصداقة الجديدة بمساحة 1000 م2 مربع، مشيراً إلى أن الحملة تمت بإشراف سامية حسين رئيس الحى ، وبمشاركة المهندسين والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية .

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