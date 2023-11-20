مجلس الدراسات بجامعة القناة يوصي بعقد ورش عمل لتعريف الطلاب بمتطلبات المنح

أوصى مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس بضرورة عقد ندوات و ورش عمل بجميع كليات الجامعة تهدف إلى تعريف طلاب الدراسات العليا بمتطلبات التسجيل و المنح حتى يتسنى لهم استيفاء كافة متطلباتهم على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال الجلسة رقم 422 لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، والتي عقدت صباح اليوم الإثنين بكلية الطب البيطري تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع.

و قد بدء المجلس بتكريم فادية شرارة مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث لبلوغها السن القانوني

حيث أشاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة بالدور والمجهود الكبير الذي بذلته خلال فترة عملها بإدارة الدراسات العليا والبحوث، مؤكدا أنها كانت عند حسن الظن بها، ونموذج للقائد الناجح من الجدية والالتزام و حل المشاكل و طرح الأفكار، واستكمل بعد ذلك المجلس انعقاده بالتصديق على محضر اجتماع المجلس السابق

وأوصى بعدها المجلس بضرورة التعاون بين كليات الجامعة ولجنة تسويق برامج الدراسات العليا التي اعتمدت مؤخرا من أجل تسويق هذه البرامج بشكل أكثر احترافية مما يتطلب من الكليات تدعيم اللجنة والتنسيق معها للحصول على المعلومات التى تساهم في الخروج بأفضل منتج تستطيع اللجنة من خلاله التسويق الجيد لبرامج الدراسات العليا على المستوى العالمي

واستمر المجلس في مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، منها موضوعات الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية، والتي تضمنت موضوعات إدارة البعثات والإجازات الدراسية والمنح.

كما ناقش المجلس النظر في العديد من اتفاقيات التعاون بين الجامعة وبعض الجهات الخارجية منها النظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس و مؤسسة الدراسات الاستراتيجية و الدولية - اسبانيا، والنظر في تجديد اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس و جامعة الفلبين ديليمان.