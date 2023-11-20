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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المدون في ويكيبيديا خطأ.. لبنى عبدالعزيز لـ "البوابة نيوز": عيد ميلادي 1 أغسطس

لبنى عبدالعزيز
لبنى عبدالعزيز
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يتداول مواقع التواصل الإجتماعي الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز اليوم، المعلن عنه في موسوعة "ويكيبيديا" المؤكد على إنه يتزامن بتاريخ 20 نوفمبر، موضحة في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" يوم ميلادها الحقيقي.

وقالت الفنانة لبنى عبدالعزيز: "عيد ميلادي الحقيقي 1 أغسطس، مع الأسف الكلام المتداول خطأ بأنه اليوم 20 نوفمبر، وأكيد حابه اشكركم على الاهتمام بتهنئة عيد ميلادي".

الجدير بالذكر أن الفنانة لبنى عبدالعزيز كان آخر ظهور لها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية، حيث تم تكريمها على مشوارها الفني الحافل، وأعربت عن سعادتها قائلة: "بشكركم جميعًا وبشكر المهرجان على التحية الجميلة والتكريم".

الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز يوم ميلادها لبني عبدالعزيز
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