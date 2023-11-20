أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود عند 2735 جنيها للجرام

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع بعد عدد من الجلسات شهد خلالها تذبذب في الأسعار، حيث يستمر الضغط من ارتفاع سعر صرف الدولار وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2725 جنيه للجرام ليرتفع بمقدار 10 جنيهات مسجلاً أعلى سعر عند 2735 جنيه للجرام ويتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب بنسبة 4.8% ليربح 125 جنيه للجرام حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 2585 وأنهى تداولات يوم الجمعة عند 2710 جنيه للجرام.

وقد شهد الذهب المحلي تذبذب خلال الجلسات الأخيرة حول المستوى 2700 جنيه للجرام، قبل أن يعود إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم ويستكمل الصعود مستهدفاً المستوى 2750 جنيه للجرام.



هذا وقد أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أن إجمالي واردات الذهب المصاحب للعائدين من الخارج والذي حقق استفادة من مبادرة "زيرو جمارك" قد سجل 3213 كيلو جرام من الذهب خلال الفترة من بداية المبادرة في 10 مايو إلى 11 نوفمبر الجاري.

وقد وافق مجلس الوزراء على مد فترة العمل بهذه المبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في 10 مايو 2024 من أجل العمل على تحقيق الاستقرار وتوازن العرض والطلب في سوق الذهب المحلي.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

يشهد سعر الأونصة العالمية استقرار مع بداية تداولات الأسبوع في ظل عدم قدرته على تحقيق المزيد من الارتفاع واختراق المستوى 2000 دولار للأونصة، في ظل حاجة الذهب إلى مزيد من الدعم حتى في ظل انخفاض مستويات الدولار.

إغلاق الذهب يوم الجمعة الماضي جاء بشكل سلبي بعض الشيء ليبدأ تداولات اليوم على تراجع محدود ليظل متماسك فوق المستوى 1975 دولار للأونصة وفي حالة كسره يتراجع السعر إلى المستوى 1945 دولار للأونصة مروراً بمستوى الدعم الثانوي 1960 دولار للأونصة.

الاتجاه العام بالنسبة للذهب يظل صاعد ولكنه في حاجة إلى تجميع المزيد من الزخم حتى يتمكن من اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والاستقرار أعلاه حتى يتمكن من تسجيل مستهدفات الصعود عند 2020 ثم 2050 ثم قمة الذهب التاريخية عند 2080 دولار للأونصة.



توقعات الذهب في مصر:

ونجح الذهب في مصر إنهاء الجلسات السابقة التي شهدت تذبذب واضح ويعود إلى استكمال الارتفاع ليقترب من تحقيق مستهدف الصعود الأول عند 2750 جنيه للجرام عيار 21 ومن بعده المستوى 2800 جنيه للجرام الذي يسجل أعلى مستوى سجله الذهب.

التصحيح الأخير في سعر الذهب جاء على شكل تذبذب في مستويات عرضية ساعدت السعر على استكمال الصعود سريعا، ووصول السعر بالقرب من المستهدف الأول 2750 وقد يتبعه تذبذب جديد حول هذا المستوى، فبشكل عام نرى فى جولد بيليون أن الذهب محليا قد يشهد تراجع طفيف بالتزامن مع سعر الأونصة عالميا من أجل استعادة الزخم اللازم لأختراق 2800ج حيث يرى قسم أبحاث السوق لدينا أن القمة التاريخية للذهب محليا فى حال التداول بالقرب منها كما هو .