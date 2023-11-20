وزير الصحة: استقبال 28 طفلا من المبتسرين فى غزة ونقلهم من معبر رفح.. صور

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، اليوم الإثنين، عبر معبر رفح البري، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويجري حاليا نقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

حيث أكد وزير الصحة أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم فى المستشفيات المصرية.

وأكد مصدر مسئول لـ"البوابة نيوز"، أنه تم الاستعداد بـ40 سيارة إسعاف مجهزة تجهيزا كاملا بحضانات خاصة ، وهناك تنسيق لاستقبال 29 من الأطفال المبتسرين من قطاع غزة ، مشيرا إلي أنه سوف يتم نقل 12 طفلا إلى مستشفيات القاهرة جوا، بينما يتم نقل 5 آخرين برا ، فيما تستقبل مستشفيات العريش وشمال سيناء باقى الأطفال .

وأوضح وزير الصحة، أن مصر استقبلت عددا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف الغاشم من جيش الاحتلال، فى مستشفيات مصر، لافتا إلى وجود 150 سيارة إسعاف فى معبر رفح لنقل الجرحى الفلسطينيين، لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية .

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