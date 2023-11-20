كاف يقرر زيادة عدد اللاعبين فى قوائم منتخبات أمم أفريقيا 2023

كشف إدريس ديالو، رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، عن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، برفع عدد اللاعبين المسموح قيدهم فى قوائم المنتخبات ببطولة أمم أفريقيا 2023 إلى 27 لاعباً.

وذكر ديالو، فى تصريحات صحفية، أن "كاف أخبرنا بأن مدربي منتخبات بطولة أمم أفريقيا 2023 يمكنهم اختيار 27 لاعباً فى القائمة النهائية بدلا من 23".

وفى وقت سابق كان مسؤولو كاف قد أوضحوا أن كل منتخب مسموح له بإرسال قائمة تتكون من 23 لاعبا.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، والتى تستضيفها كوت ديفوار.