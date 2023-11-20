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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

11 جائزة بأسماء الفنانين والهيئات المسرحية بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يقدم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي خلال دورته الثامنة  10 جوائز بأسماء المبدعين المسرحيين من كل ارجاء الوطن العربي والعالم ، فجائزة أفضل عرض متكامل بمسابقة العروض الكبرى باسم الفنان الكويتي محمد المنصور، وجائزة أفضل مؤلف بمسابقة العروض الكبرى باسم الدكتور مصطفي سليم، وجائزة أفضل ممثلة بمسابقة العروض الكبرى باسم الفنان الأردنية أمل الدباس ، أما جائزة أفضل ممثل بمسابقة العروض الكبرى وباسم الفنان الإماراتي حميد سمبيج، أما جائزة أفضل مخرج بمسابقة العروض الكبرى فباسم الفنان الكويتي عبد الله عبد الرسول، أما جائزة أفضل سينوغرافيا فباسم الفنان المصري والسينوغرافي المهندس حازم شبل ، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة العروض الكبرى باسم الفنان عماد الشنفري من سلطنة عمان .

ويطلق علي جائزة أفضل عرض متكامل بمسابقة عروض المونودراما باسم " جائزة محمد سيف الأفخم " رئيس الهيئة الدولية للمسرح ، وجائزة أفضل أداء تمثيلي بمسابقة عروض المونودراما باسم الفنان الكويتي محمد الحملي ، وجائزة أفضل عرض متكامل بمسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية باسم بلدية ظفار بسلطنة عمان ، بالإضافة لجائزة مسرح الشارقة الوطني لأفضل شخصية أو لجنة مهنية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر ، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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مهرجان شرم الشيخ مسرح شباب
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